«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ, «Мордовия» уступила «Лучу»

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали полузащитник Александр Черников и нападающий Герман Онугха, оформивший дубль.

В другом матче 12-го тура ФНЛ саранская «Мордовия» принимала «Луч» из Владивостока. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил хавбек «Мордовии» Александр Джумаев на 16-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Луча» Александр Носов. На 62-й минуте гостей вывел вперёд полузащитник Даур Квеквескири.

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