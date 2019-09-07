«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ, «Мордовия» уступила «Лучу»
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали полузащитник Александр Черников и нападающий Герман Онугха, оформивший дубль.
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
07 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Онугха – 29' 0:2 Черников – 62' 0:3 Онугха – 68'
В другом матче 12-го тура ФНЛ саранская «Мордовия» принимала «Луч» из Владивостока. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил хавбек «Мордовии» Александр Джумаев на 16-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Луча» Александр Носов. На 62-й минуте гостей вывел вперёд полузащитник Даур Квеквескири.
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
07 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Мордовия
Саранск
Окончен
1 : 2
Луч
Владивосток
1:0 Джумаев – 15' 1:1 Носов – 52' (пен) 1:2 Квеквескири – 61'
Удаления: нет / Марущак – 69'
Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
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Есть надежда, что молодых талантов у нас станет больше. Пока на уровне ФНЛ.
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