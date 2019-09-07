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Мама Кокориных: слово «отпустили» будет вечно звучать в моей голове

Мама Кокориных: слово «отпустили» будет вечно звучать в моей голове
Футбол / РПЛ 0

Светлана Кокорина, мама форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала освобождение сыновей из колонии.

«Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь, и после паузы я услышала только одно слово: «Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние… Это слово будет вечно звучать в моей голове.

Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами! Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая её другим. У всех нас она одна!», — написала Кокорина на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, братья Кокорины отбывали наказание за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вчера, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство братьев об условно-досрочном освобождении.

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