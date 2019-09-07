Кике Флорес вновь возглавил «Уотфорд»

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Кике Санчес Флорес, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту Флорес сменил Хави Грасию, который ранее был отправлен в отставку. Флорес уже тренировал «Уотфорд» в сезоне-2015/16.

54-летний Флорес ранее тренировал «Хетафе», «Валенсию», «Бенфику», «Атлетико», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Эспаньол» и «Шанхай Шеньхуа». Главными достижениями в его тренерской карьере являются победа в Лиге Европы в сезоне-2009/10 с «Атлетико», а также выигрыш Суперкубка УЕФА в 2010 году.

В нынешнем сезоне «Уотфорд» потерпел 3 поражения и 1 раз сыграл вничью в 4 матчах английской Премьер-лиги. «Шершни» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 5-м туре АПЛ «Уотфорд» на своём поле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 15 сентября.