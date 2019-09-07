Сборная Украины на выезде разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Литвы принимала сборную Украины. Встреча прошла в Вильнюсе на стадионе LFF и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник Александр Зинченко на 7-й минуте после передачи хавбека Марлоса. До перерыва Марлос увеличил преимущество украинцев. В середине второго тайма полузащитник Руслан Малиновский довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал нападающий Роман Яремчук.

Сборная Украины, набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Литвы (1) занимает последнее, пятое место.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».