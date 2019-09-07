Исландия с крупным счётом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Исландии принимала сборную Молдавии. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Колбейнн Сигторссон, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Йона Дади Бодварссона. В начале второго тайма преимущество исландцев увеличил хавбек Биркир Бьярнасон. На 77-й минуте Бодварссон довёл счёт до разгромного.
Сборная Исландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Молдавии (3) занимает предпоследнее, пятое место.
Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Исландия
Окончен
3 : 0
Молдавия
1:0 Сигторссон – 31' 2:0 Бьярнасон – 55' 3:0 Бодварссон – 77'
Жирков не знает, как делает всё это. И пусть не знает как можно дольше!
Великий, просто великий мужчина.
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