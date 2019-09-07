Исландия с крупным счётом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Исландии принимала сборную Молдавии. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Колбейнн Сигторссон, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Йона Дади Бодварссона. В начале второго тайма преимущество исландцев увеличил хавбек Биркир Бьярнасон. На 77-й минуте Бодварссон довёл счёт до разгромного.

Сборная Исландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Молдавии (3) занимает предпоследнее, пятое место.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».