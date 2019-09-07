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Суарес и Месси могут восстановиться к матчу с «Валенсией»

Суарес и Месси могут восстановиться к матчу с «Валенсией»
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в строй к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», сообщает AS.

По сведениям издания, возвращение футболиста в общую группу ожидается не позднее среды, 11 сентября. Таким образом, у него есть шансы сыграть в матче с «Валенсией», который состоится 14 сентября.

Также есть вероятность, что в этом матче сможет сыграть аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси, который также восстанавливается после травмы.

Матч «Барселона» — «Валенсия» пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Барселона», набрав четыре очка в трёх турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры.

Источник: Месси оценивает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
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