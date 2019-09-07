Сербия — Португалия: составы команд на матч 5-го тура отбора Евро-2020

Тренерские штабы национальных команд Сербии и Португалии определились с составами на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Сербия: Дмитрович, Коларов, Настасич, Максимович, Миленкович, Миливоевич, Матич, Костич, Тадич, Лазович, Митрович.

Запасные: Радунович, Райкович, Гобелич, Спаич, Младенович, Рукавина, Катай, Ляич, Лукич, Милинкович-Савич, Радоньич, Йович.

Португалия: Патрисиу, Диаш, Семеду, Геррейру, Фонте, Карвалью, Данилу, Фернандеш, Б. Силва, Гуэдеш, Роналду.

Запасные: Бету, де Са, Канселу, Каррису, Руй, Невеш, Пицци, Р. Силва, Моутинью, Саншеш, Фелиш, Жота.

Встреча состоится сегодня, 7 сентября, в Белграде на стадионе «Райко Митич», начало — в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Португалия.