Сербия — Португалия: составы команд на матч 5-го тура отбора Евро-2020

Тренерские штабы национальных команд Сербии и Португалии определились с составами на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Сербия: Дмитрович, Коларов, Настасич, Максимович, Миленкович, Миливоевич, Матич, Костич, Тадич, Лазович, Митрович.
Запасные: Радунович, Райкович, Гобелич, Спаич, Младенович, Рукавина, Катай, Ляич, Лукич, Милинкович-Савич, Радоньич, Йович.
Португалия: Патрисиу, Диаш, Семеду, Геррейру, Фонте, Карвалью, Данилу, Фернандеш, Б. Силва, Гуэдеш, Роналду.
Запасные: Бету, де Са, Канселу, Каррису, Руй, Невеш, Пицци, Р. Силва, Моутинью, Саншеш, Фелиш, Жота.
Встреча состоится сегодня, 7 сентября, в Белграде на стадионе «Райко Митич», начало — в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Португалия.
- 7 сентября 2019
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