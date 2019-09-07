Сёмин: с юрмальским «Спартаком» получилась тренировка с повышенной нагрузкой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в контрольном матче со «Спартаком» из Юрмалы со счётом 2:0.



«Игру оценивать сложно. Хороший спарринг, обе команды играли в атаку. Получилась тренировка с повышенной нагрузкой. Мы дали время большой группе футболистов, которая не имеет постоянной практики.

45 минут на поле провел Кверквелия — надеемся, он уже выздоравливает. С одной стороны, мы экспериментируем, с другой — это простая тренировочная работа. Некоторые футболисты вышли на других позициях — это тоже интересно", — приводит слова Сёмина официальный сайт московского клуба.

«Локомотив», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре команда Юрия Сёмина на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится 15 сентября.