Сборная России посмотрела серию пенальти с Испанией в аэропорту Калининграда

Сборная России прилетела в Калининград, где сыграет с национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти матча чемпионата мира 2018 года Россия — Испания», — сообщается на официальной странице российской национальной команды в «Твиттере».

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России победила Испанию (1:1, пен 4:3), а затем в 1/4 финала проиграла Хорватии (2:2, пен 3:4).

Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.



В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.