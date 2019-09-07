Сборная России посмотрела серию пенальти с Испанией в аэропорту Калининграда

Сборная России прилетела в Калининград, где сыграет с национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
«На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти матча чемпионата мира 2018 года Россия — Испания», — сообщается на официальной странице российской национальной команды в «Твиттере».
Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России победила Испанию (1:1, пен 4:3), а затем в 1/4 финала проиграла Хорватии (2:2, пен 3:4).
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
- 7 сентября 2019
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