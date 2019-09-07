Ярмоленко: «Боруссия» — великий клуб, но многое в Дортмунде мне не понравилось

Украинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко поделился воспоминаниями о периоде выступлений за дортмундскую «Боруссию».
«Я не ожидал, что так быстро уйду из Дортмунда. Но сейчас я очень счастлив, что я перебрался в Англию. В «Вест Хэме» я счастлив.
В «Боруссии» у меня были и хорошие матчи, и плохие. Я считаю, что получил там большой опыт, попробовал, что такое немецкий футбол.
Я не девочка, чтобы обижаться на «Боруссию». Но то, как они со мной расставались, мне не понравилось. Я считаю, что «Боруссия» — великий клуб и он должен с большим уважением подходить к игрокам, которые выступают в команде. Очень много вещей мне в Дортмунде не понравилось. Если сравнивать с Англией, то там намного лучше отношение к своим футболистам.
В Англии атмосфера в раздевалке сто процентов лучше. Британцы мне нравятся тем, что у нас с ними есть схожесть в менталитете в плане юмора, шуток. Главное – понимать язык", — приводит слова Ярмоленко Sport.ua.
- 7 сентября 2019
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