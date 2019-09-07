Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн. Они отказывались играть

Матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Франция — Албания начался в Сен-Дени с задержкой из-за казуса с гимном гостей, сообщает журналист Том Уильямс на своей странице в «Твиттере».

Сотрудники стадиона «Стад де Франс» вместо гимна Албании включили гимн Андорры или Черногории. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн.

Журналист Мэтт Спиро в «Твиттере» сообщил, что диктор стадиона принёс извинения, но адресовал их Армении.

Сборная Франции, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Албании (6) — четвёртое.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».