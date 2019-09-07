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Зинченко: хочу посвятить гол своей маме, которую очень люблю

Зинченко: хочу посвятить гол своей маме, которую очень люблю
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник национальной команды Украины Александр Зинченко прокомментировал победу со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.

«Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счёт, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом всё получалось. Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у неё сегодня день рождения. Очень её люблю и желаю ей крепкого здоровья. Всё остальное будет.

Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях», — приводит слова Зинченко сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

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