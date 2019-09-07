Шевченко: сборная Украины ещё не выполнила главную задачу

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины. Очень много фанатов приехало, за что им большое спасибо. И второе, что очень важно, — сегодня были освобождены наши военнопленные, состоялся обмен. Мы тоже все за этим следили. Наверное, это главное событие сегодня для Украины. Надеюсь, всё будет хорошо…

Думаю, нет смысла оценивать нашу команду как топовую или нет по этому матчу. Сегодня было много вещей, которые выходили, но ошибок тоже хватало, особенно в обороне. Возможно, ребятам было трудно приспособиться к качеству поля. Здесь другой отскок, оно немножко быстрее. Но, в любом случае, мы должны играть внимательнее.

Кто-то уже начинает говорить о перспективах сборной Украины в финальной стадии Евро? Я бы хотел смотреть на вещи так же положительно, как это делают наши болельщики. Но сейчас осторожно к этому отношусь. Впереди нас ждут три матча, в которых стоит задача набрать максимум очков, что позволит нам попасть на чемпионат Европы. Затем мы посмотрим, какое место займём, оценим нашу игру, перспективы. Уже после этого можно будет строить какие-то планы. Мы ещё не выполнили главную задачу, поэтому будет неправильно заглядывать настолько далеко», — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.