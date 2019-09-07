Тренер Литвы — после поражения со счётом 0:3: Украина не преподнесла сюрпризов

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал поражение со счётом 0:3 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Украины.

«Хотелось бы поздравить сборную Украины с победой. Нам не преподнесли сюрпризов, ведь мы ожидали матч с сильным соперником. Сейчас у нас много экспериментов, поэтому получилось то, что получилось.

Фавориты группы? Трудно ответить на этот вопрос. Но Португалия, Украина и Сербия выделяются. Думаю, именно они решат судьбу путёвок на Евро между собой», — приводит слова Урбонаса пресс-служба УАФ.

Сборная Украины, набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Литвы (1) занимает последнее, пятое место.