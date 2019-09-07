Дубль Комана помог Франции разгромить Албанию

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 сборная Франции разгромила национальную команду Албании со счётом 4:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживал матч испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Рафаэль Варан. В середине тайма преимущество французской сборной увеличил Оливье Жиру с передачи Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Во втором тайме счёт до крупного довёл Коман, оформив дубль. Голевой передачей отметился Антуан Гризманн. В концовке встречи четвёртый гол забил дебютант сборной Нанитамо Иконе. В компенсированное время голом престижа отметился Сокол Чикалеши.
Франция, набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Албания (6) — на 4-м месте.
В другом матче группы Турция обыграла Андорру со счётом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Озан Туфан.
- 8 сентября 2019
-
00:59
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:26
-
00:23
- 7 сентября 2019
-
23:54
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
22:38
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
19:59
-
19:50
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:10