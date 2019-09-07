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Дубль Комана помог Франции разгромить Албанию

Дубль Комана помог Франции разгромить Албанию
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 сборная Франции разгромила национальную команду Албании со счётом 4:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживал матч испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Рафаэль Варан. В середине тайма преимущество французской сборной увеличил Оливье Жиру с передачи Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Во втором тайме счёт до крупного довёл Коман, оформив дубль. Голевой передачей отметился Антуан Гризманн. В концовке встречи четвёртый гол забил дебютант сборной Нанитамо Иконе. В компенсированное время голом престижа отметился Сокол Чикалеши.

Франция, набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Албания (6) — на 4-м месте.

В другом матче группы Турция обыграла Андорру со счётом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Озан Туфан.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 1
Албания
1:0 Коман – 8'   2:0 Жиру – 27'   3:0 Коман – 68'   4:0 Иконе – 85'   4:1 Чикалеши – 90' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Андорра
1:0 Туфан – 89'
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