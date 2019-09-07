Португалия одержала первую победу в отборе Евро-2020, обыграв Сербию

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович.

Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020. Ранее команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (1:1) и Украиной (0:0).

Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.