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Португалия одержала первую победу в отборе Евро-2020, обыграв Сербию

Португалия одержала первую победу в отборе Евро-2020, обыграв Сербию
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович.

Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020. Ранее команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (1:1) и Украиной (0:0).

Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Карвалью – 42'   0:2 Гуэдеш – 58'   1:2 Миленкович – 68'   1:3 Роналду – 80'   2:3 Митрович – 85'   2:4 Силва – 86'
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