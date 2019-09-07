Португалия одержала первую победу в отборе Евро-2020, обыграв Сербию
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович.
Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020. Ранее команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (1:1) и Украиной (0:0).
Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Карвалью – 42' 0:2 Гуэдеш – 58' 1:2 Миленкович – 68' 1:3 Роналду – 80' 2:3 Митрович – 85' 2:4 Силва – 86'
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