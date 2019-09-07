Робертсон: Россия – очень хорошая команда, поэтому у неё хорошие результаты

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (1:2).

«У нас была возможность догнать Россию, это сделало бы группу более открытой. Россия — очень хорошая команда, поэтому, вероятно, у неё хорошие результаты с Грузией (возможно, имеется в виду Кипр. — Прим. «Чемпионата») и Казахстаном. Это те команды, которые мы должны были побеждать. Мы знали, насколько был важен матч с Россией, поэтому надеялись заработать три очка.

Беспокойство вызывает, насколько мы отстаем от России. Мы верили, что можем конкурировать с ними, но теперь у них преимущество в шесть очков. Догнать их будет трудно, но мы должны попробовать.

К сожалению, нам предстоит домашний матч с Бельгией. У нас нет другого выбора, кроме как добыть положительный результат. Если не добьёмся, то будем на грани невыхода из группы", — приводит слова Робертсона ВВС.