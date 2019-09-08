Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей с 9-го по 19-й тур

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей сезона-2019/20 с 9-го по 19-й тур.
9 тур
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» (20:00 мск)
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» (16:30 мск)
«Сочи» — «Локомотив» (19:00 мск)
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» (14:00 мск)
«Тамбов» — ЦСКА (16:30 мск)
«Краснодар» — «Крылья Советов» (19:00 мск)
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» (20:00 мск)
«Ростов» — «Ахмат» (20:30 мск)
10 тур
20 сентября (пятница)
«Уфа» — «Спартак» (17:30 мск)
21 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Крылья Советов» (14:00 мск)
«Зенит» — «Рубин» (16:30 мск)
«Тамбов» — «Ростов» (19:00 мск)
22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив» (11:30 мск)
«Динамо» — «Сочи» (14:00 мск)
«Арсенал» — «Урал» (16:30 мск)
ЦСКА — «Краснодар» (19:00 мск)
11 тур
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Тамбов» (14:00 мск)
«Ростов» — «Динамо» (16:30 мск)
«Локомотив» — «Зенит» (19:00 мск)
29 сентября (воскресенье)
«Урал» — ЦСКА (11:30 мск)
«Рубин» — «Уфа» (14:00 мск)
«Спартак» — «Оренбург» (16:30 мск)
«Краснодар» — «Арсенал» (19:00 мск)
30 сентября (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат» (19:30 мск)
12 тур
5 октября (суббота)
«Уфа» — «Ахмат» (11:30 мск)
«Оренбург» — «Динамо» (14:00 мск)
«Рубин» — «Тамбов» (16:30 мск)
«Сочи» — «Крылья Советов» (19:00 мск)
6 октября (воскресенье)
«Урал» — «Зенит» (11:30 мск)
«Локомотив» — «Арсенал» (14:00 мск)
ЦСКА — «Ростов» (16:30 мск)
«Краснодар» — «Спартак» (19:00 мск)
13 тур
18 октября (пятница)
«Ахмат» — «Локомотив» (19:30 мск)
19 октября (суббота)
«Тамбов» — «Урал» (14:00 мск)
«Спартак» — «Рубин» (16:30 мск)
«Зенит» — «Ростов» (19:00 мск)
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Крылья Советов» (11:30 мск)
«Уфа» — ЦСКА (14:00 мск)
«Арсенал» — «Сочи» (16:30 мск)
«Динамо» — «Краснодар» (19:00 мск)
14 тур
25 октября (пятница)
«Рубин» — «Урал» (19:30 мск)
26 октября (суббота)
«Тамбов» — «Уфа» (14:00 мск)
«Ахмат» — «Арсенал» (16:30 мск)
«Ростов» — «Сочи» (19:00 мск)
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит» (12:00 мск)
ЦСКА — «Динамо» (14:00 мск)
«Краснодар» — «Оренбург» (16:30 мск)
«Локомотив» — «Спартак» (19:00 мск)
15 тур
2 ноября (суббота)
«Уфа» — «Локомотив» (11:30 мск)
«Динамо» — «Ахмат» (14:00 мск)
«Сочи» — «Тамбов» (16:30 мск)
«Зенит» — ЦСКА (19:00 мск)
3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Ростов» (16:30 мск)
4 ноября (понедельник)
«Урал» — «Оренбург» (14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Рубин» (16:30 мск)
«Спартак» — «Арсенал» (19:00 мск)
16 тур
8 ноября (пятница)
«Ахмат» — «Урал» (19:30 мск)
9 ноября (суббота)
«Рубин» — «Динамо» (14:00 мск)
«Ростов» — «Тамбов» (16:30 мск)
«Спартак» — «Крылья Советов» (19:00 мск)
10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Уфа» (11:30 мск)
«Арсенал» — «Зенит» (14:00 мск)
«Сочи» — ЦСКА (16:30 мск)
«Локомотив» — «Краснодар» (19:00 мск)
17 тур
22 ноября (пятница)
«Тамбов» — «Локомотив» (19:30 мск)
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Ахмат» (11:30 мск)
«Рубин» — «Зенит» (14:00 мск)
«Динамо» — «Ростов» (16:30 мск)
24 ноября (воскресенье)
«Уфа» — «Сочи» (11:30 мск)
«Урал» — «Спартак» (14:00 мск)
«Арсенал» — «Краснодар» (16:30 мск)
ЦСКА — «Крылья Советов» (19:00 мск)
18 тур
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа» (14:00 мск)
«Ростов» — «Урал» (16:30 мск)
«Ахмат» — «Рубин» (19:00 мск)
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург» (14:00 мск)
«Локомотив» — «Динамо» (16:30 мск)
«Зенит» — «Спартак» (19:00 мск)
2 декабря (понедельник)
ЦСКА — «Арсенал» (19:30 мск)
«Краснодар» — «Тамбов» (19:30 мск)
19 тур
6 декабря (пятница)
«Арсенал» — «Локомотив» (19:30 мск)
«Зенит» — «Динамо» (19:30 мск)
7 декабря (суббота)
«Тамбов» — «Оренбург» (14:00 мск)
«Краснодар» — ЦСКА (16:30 мск)
«Ахмат» — «Уфа» (19:00 мск)
8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал» (14:00 мск)
«Сочи» — «Рубин» (16:30 мск)
«Спартак» — «Ростов» (19:00 мск).
Календарь игровых дней с 20 по 30 тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
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- 7 сентября 2019
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