Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Самедов дебютировал за любительский клуб «Знамя», Павлюченко забил гол

Самедов дебютировал за любительский клуб «Знамя», Павлюченко забил гол
Футбол / Прочие турниры 0

Ногинское «Знамя» в матче 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья разгромило подольский «Витязь» со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Автомобилист».

Матч стал дебютным за «Знамя» для бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова. Один из голов в матче забил одноклубник Самедова экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко. Также за «Знамя» сыграл экс-хавбек красно-белых Александр Шешуков.

«Знамя» (Ногинск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0)
Голы: Д. Савин (26), Поповицкий (35), Павлюченко (62)

«Знамя», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице ЛФЛ в Лиге А. Следующий матч клуб проведёт 11 сентября на выезде с «Лобней». Матч состоится на стадионе «Москвич».

Самедов будет играть за любительский клуб «Знамя» бесплатно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент