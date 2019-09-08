Самедов дебютировал за любительский клуб «Знамя», Павлюченко забил гол
Ногинское «Знамя» в матче 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья разгромило подольский «Витязь» со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Автомобилист».
Матч стал дебютным за «Знамя» для бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова. Один из голов в матче забил одноклубник Самедова экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко. Также за «Знамя» сыграл экс-хавбек красно-белых Александр Шешуков.
«Знамя» (Ногинск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0)
Голы: Д. Савин (26), Поповицкий (35), Павлюченко (62)
«Знамя», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице ЛФЛ в Лиге А. Следующий матч клуб проведёт 11 сентября на выезде с «Лобней». Матч состоится на стадионе «Москвич».
Самедов будет играть за любительский клуб «Знамя» бесплатно
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