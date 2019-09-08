Самедов дебютировал за любительский клуб «Знамя», Павлюченко забил гол

Ногинское «Знамя» в матче 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья разгромило подольский «Витязь» со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Автомобилист».

Матч стал дебютным за «Знамя» для бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова. Один из голов в матче забил одноклубник Самедова экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко. Также за «Знамя» сыграл экс-хавбек красно-белых Александр Шешуков.

«Знамя» (Ногинск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0)

Голы: Д. Савин (26), Поповицкий (35), Павлюченко (62)

«Знамя», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице ЛФЛ в Лиге А. Следующий матч клуб проведёт 11 сентября на выезде с «Лобней». Матч состоится на стадионе «Москвич».