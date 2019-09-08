Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
«Мхитарян может добавить „Роме“ качества и количества, несмотря на то, что в последние два года у него были травмы. Я надеюсь, что в Риме его сумеют использовать наилучшим образом. Фанаты оценят его, потому что он очень техничный», — приводит слова Тотти Sky Sports Italia.
Напомним, что «Рома» арендовала 30-летнего футболиста до окончания сезона-2019/20 без права последующего выкупа.
Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах АПЛ. Результативными действиями не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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