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Сантуш: сербы удивили меня. Думал, они с первых минут будут нацелены на победу

Сантуш: сербы удивили меня. Думал, они с первых минут будут нацелены на победу
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу со счётом 4:2 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Сербии.

«Сербы удивили меня, поскольку я рассчитывал, что они будут больше атаковать и с первых минут будут нацелены на победу. Но они играли так же, как в Лиссабоне. Из-за этого нам было трудно создавать моменты, но всё же мы доминировали. Поздравляю своих игроков с этой заслуженной победой», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Напомним, в предыдущем матче отбора Евро-2020 Португалия в Лиссабоне сыграла вничью с Сербией (1:1).

Сборная Португалии, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, национальная команда Сербии (4) — четвёртое.

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