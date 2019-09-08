Саутгейт: сборной Англии не хватает напряжённых матчей, как в Лиге наций

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт после крупной победы над Болгарией (4:0) посетовал на нехватку матчей с сильными соперниками в квалификации к Евро-2020, в отличие от Лиги наций



«Пока нам не хватает настолько сложных, напряженных матчей, как в Лиге наций. В тех играх мы многому научились. Теперь мы должны компенсировать их нехватку тренировками. Сложность тренировок должна быть достаточно высока для того, чтобы мы могли на них чему-то учиться и понимать, на что способны футболисты.



Знаю, говорят, что Лига наций стала разочарованием. Когда ты доходишь до полуфинала, ты хочешь пройти дальше и выиграть турнир. Но мы были в уникальных условиях: семеро игроков прибыли за 48 часов до матча.



Думаю, мы сейчас конкурируем с восемью лучшими командами. В удачный для нас день мы способны их обыграть. Впрочем, Голландия тоже показала в Лиге наций, что способна нас обыграть в удачный для нее день. Это очень плотная группа из восьми команд», – приводит слова Саутгейт BBC.

Саутгейт: мои игроки порой делали слишком много касаний в матче с Болгарией