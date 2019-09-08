Бускетс: Рамос был, остаётся и будет одним из лучших в мире

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился подвёл итоги выездного матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Румынии, в котором «красная фурия» одержала победу.
«Сложилось впечатление, что мы потеряли контроль, но всё было не так. Мы контролировали происходящее настолько, насколько это возможно.
Красная карточка всё изменила, но я думаю, что у нас было не так много неприятностей, не считая момента, когда нас выручил Кепа.
Серхио Рамос просто зверь. И в клубе, и в сборной. Он был, остаётся и дальше будет одним из лучших в мире. Мы гордимся тем, что играем рядом с ним», – приводит слова Бускетса испанское издание Marca.
Испания переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар. Этот мяч стал для испанского защитника 21-м голом за национальную команду, благодаря чему он вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Испании.
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