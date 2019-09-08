«Локомотив» не хочет рисковать здоровьем Чорлуки

Московский «Локомотив» прокомментировал состояние капитана команды Ведрана Чорлуки, который получил травму в товарищеском матче против юрмальского «Спартака».



В начале второго тайма хорватский защитник столкнулся с соперником, из-за чего продолжительное время не мог подняться на ноги. Впоследствии Чорлука был заменен на Даниила Куликова.



«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? Отвечаем: в порядке, все будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», — гласит заявление «Локомотива» на официальной странице в «твиттере».

Фото можно посмотреть на официальном аккаунте «Локомотив»

Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 176 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забив 8 мячей. За это время Ведран стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трёхкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и выиграл Суперкубок России в 2019 году.

