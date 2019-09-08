«Локомотив» не хочет рисковать здоровьем Чорлуки

Московский «Локомотив» прокомментировал состояние капитана команды Ведрана Чорлуки, который получил травму в товарищеском матче против юрмальского «Спартака».
В начале второго тайма хорватский защитник столкнулся с соперником, из-за чего продолжительное время не мог подняться на ноги. Впоследствии Чорлука был заменен на Даниила Куликова.
«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? Отвечаем: в порядке, все будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», — гласит заявление «Локомотива» на официальной странице в «твиттере».
Фото можно посмотреть на официальном аккаунте «Локомотив»
Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 176 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забив 8 мячей. За это время Ведран стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трёхкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и выиграл Суперкубок России в 2019 году.
- 8 сентября 2019
-
04:01
-
03:49
-
03:29
-
02:34
-
01:15
-
00:59
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:26
-
00:23
- 7 сентября 2019
-
23:54
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
22:38
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
19:59