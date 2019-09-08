Кейн: уже лет 20 говорим о важности ЧМ и ЧЕ, а побед до сих пор нет

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, сделавший хет-трик в матче квалификации Евро-2020 с Болгарией (4:0), заявил о желании выиграть трофей вместе со сборной.



Благодаря трём результативным ударам Кейн забил 25 мячей опередил Джеффри Херста (24 гола) в списке лучших английских бомбардиров в истории.



«Когда происходит что-нибудь в этом роде, ты всегда чувствуешь гордость за себя. Это демонстрация того, что моя тяжелая работа себя оправдывает.



Но, как вам известно, всегда нужно продолжать работать и становиться ещё лучше, забивая больше голов. Надеюсь забивать за Англию на протяжении многих лет. Конечно, здорово иметь хорошую индивидуальную статистику, однако самое важное – выигрывать командные титулы. Англия уже давно ничего не выигрывала.



Это моя цель как капитана, и я знаю, что все парни тоже хотят выигрывать чемпионаты. Но мы уже 10, 15, 20 лет говорим об этом, а побед всё нет», – приводят слова Кейна Daily Mail.