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Кейн: при Саутгейте Англия добилась значительного прогресса

Кейн: при Саутгейте Англия добилась значительного прогресса
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн похвалил теперешнего тренера команды Гарри Саутгейта.

«При Саутгейте мы добились значительного прогресса. Мы стали лучше играть после того, как он возглавил команду. У нас хороший состав. Мне кажется, что мы можем тягаться с командами уровня Франции, Испании, Италии, Голландии. Но важно делать это на крупных турнирах.

Пока мы не смогли прочувствовать это в полной мере, мы не играли с самыми серьезными командами на крупных турнирах, но это придет. Конечно, мы думаем, что сможем их обыграть, но выступления на чемпионатах – это вам не товарищеские матчи.

Так что мы должны становиться сильнее как физически, так и психологически. Надеюсь, следующим летом мы будем достаточно хороши», — приводит слова Кейна Daily Mail.

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