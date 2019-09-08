Шевченко: мы играли уверенно и дисциплинированно

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды в отборочном матче Евро-2020 с Литвой (3:0).
«Было несколько ошибок, особенно в начале матча, которых хотелось бы не допускать, но это футбол. Поле не давало возможности сыграть более уверенно. В целом результат хороший и игра была хорошей.
Было важно хорошо начать. Мы забили быстрый гол. Ребята очень уверенно и дисциплинированно играли, рассредоточивались правильно на поле. Мы никогда не отходили от наших принципов ведения игры: средние и короткие передачи, открывания и правильные перестановки. За счет этого и удалось победить.
Марлос, Ярмоленко и Малиновский – футболисты, которые могут смещаться и менять свои места, при этом структура игры не будет меняться.
Мы добиваемся своих результатов за счет понимания, тяжёлой работы. Мне приятно отношение ребят, с которым они приезжают в расположение сборной. Очень важно, когда футболисты уделяют внимание этим аспектам.
Уже во вторник игра с Нигерией. Посмотрим на восстановление игроков. Однозначно ряд игроков, которые не были задействованы в сегодняшнем матче, сыграют с Нигерией, остальные смогут отдохнуть и восстановить силы», — приводит слова Шевченко Footballua.tv.
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