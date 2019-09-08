Булатов: счёт с «Краснодаром-2» не по игре

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение своей команды в матче Олимп-ФНЛ с «Краснодаром-2» (0:3).



«Счёт не по игре. У нас было несколько хороших возможностей: и в перекладину попали, и три выхода один на один не реализовали. Когда не используешь такие моменты, тяжело рассчитывать на положительный результат. Не сказал бы, что мы очень плохо сегодня играли, были в игре хорошие эпизоды.



Сказалось несколько моментов. Во-первых, отсутствие двух ключевых для нас игроков – Нимели и Маслова. Первый хорошо напрягает в атаке, второй много значит в обороне.



Во-вторых, стоит отметить, что средний возраст «Краснодара-2» значительно выше, у нас много ребят 2000-2001 годов рождения. В каких-то моментах мы уступаем, особенно в уровне физической подготовки. Сопернику удавалось нас продавливать, «Краснодар» прессинговал, не давал разыгрывать мяч, и мы не могли из-под этого прессинга выйти», – приводит слова Булатова пресс-служба ФНЛ.

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