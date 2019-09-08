Булатов: счёт с «Краснодаром-2» не по игре

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение своей команды в матче Олимп-ФНЛ с «Краснодаром-2» (0:3).
«Счёт не по игре. У нас было несколько хороших возможностей: и в перекладину попали, и три выхода один на один не реализовали. Когда не используешь такие моменты, тяжело рассчитывать на положительный результат. Не сказал бы, что мы очень плохо сегодня играли, были в игре хорошие эпизоды.
Сказалось несколько моментов. Во-первых, отсутствие двух ключевых для нас игроков – Нимели и Маслова. Первый хорошо напрягает в атаке, второй много значит в обороне.
Во-вторых, стоит отметить, что средний возраст «Краснодара-2» значительно выше, у нас много ребят 2000-2001 годов рождения. В каких-то моментах мы уступаем, особенно в уровне физической подготовки. Сопернику удавалось нас продавливать, «Краснодар» прессинговал, не давал разыгрывать мяч, и мы не могли из-под этого прессинга выйти», – приводит слова Булатова пресс-служба ФНЛ.
- 8 сентября 2019
-
06:57
-
06:41
-
06:30
-
06:00
-
05:46
-
05:19
-
04:39
-
04:34
-
04:01
-
03:49
-
03:29
-
02:34
-
01:15
-
00:59
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:26
-
00:23
- 7 сентября 2019
-
23:54
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
22:38
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:08