«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год
«Арсенал» намерен подписать новый контракт с нападающим Александром Ляказеттом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лондонский клуб ведёт переговоры с 28-летним французом о продлении контракта до 2023 года. При этом «Арсенал» предложил Ляказетту повышение зарплаты до £ 11,3 млн в год плюс бонусы. Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон.
Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года.
Помимо своих выступлений за «Арсенал», Ляказетт играл в «Олимпик Лион». В сборную Франции приглашается с 2013 года. Александр — обладатель Кубка и Суперкубка Франции, Суперкубка Англии. Был признан лучшим игроком и бомбардиром Лиги 1. За карьеру провёл 364 матча, в которых забил 166 голов.
Ляказетт забил «Тоттенхэму», мощно пробив в упор над Льорисом. Видео
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