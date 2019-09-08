Силва: цель Португалии — первое место в группе

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице после победы над сборной Сербии в отборочном матче Евро-2020 (4:2). В прошедшем матче Силва отметился голом и голевой передачей.
«Нам нужны были все эти голы, а не только мой. Мы начали игру на высокой ноте, но затем возникли проблемы. Мы допустили несколько ошибок, но в целом игра была хорошей. Мы поняли, что нет лёгких игр, постоянно надо бороться. С Литвой было тяжело, с Украиной возникли проблемы. Наша цель – быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.
Матч Португалия – Литва пройдёт 10 сентября на ЛФФ стадионе в Литве. После трёх игр сборная Португалии занимает второе место в турнирной таблице с 5 очками.
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