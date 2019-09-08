Жиру: Франция могла и больше забить Албании

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).



«Каждый гол в домашних матчах на «Стад-де-Франс» в отборочном турнире Евро-2020 очень важен. Мы понимали, что нам нужно было побеждать, и были настроены только на этот результат. Могли забить и больше. Мы создали много моментов, что добавит нам уверенности в себе в будущих матчах. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Жиру пресс-служба УЕФА.



Следующий матч отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции проведёт 10 сентября с Андоррой. Игра также пройдёт на домашнем для французской команды стадионе «Стад-де-Франс». После пяти сыгранных игр Франция занимает первое место в группе H с 12 очками.

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