Морено: у сборной Испании нет основного голкипера

Последние четыре игры на воротах сборной стоял голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. Сразу после того, как Роберт Морено в марте занял пост главного тренера сборной Испании, сменив Луиса Энрике, Кепа безоговорочно играет в основе, тогда как Давид де Хеа сидит на скамейке запасных. При Энрике именно Хеа был первым номером.
«У меня нет основного вратаря. Возможно, это изменится. Все мои вратари – футболисты высочайшего уровня, и я хочу, чтобы мне было по-прежнему сложно принимать это решение. Не скажу, что предпочитаю кого-то из имеющихся вратарей», — приводит слова Морено Goal.
Сборная Испании выиграла все пять матчей и лидирует в группе F, опережая на пять очков идущую второй Швецию. Сегодня, 8 сентября, команда сыграет свой шестой матч отбора – против Фарерских островов. Встреча начнется в 21:45 мск.
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