Морено: у сборной Испании нет основного голкипера

Последние четыре игры на воротах сборной стоял голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. Сразу после того, как Роберт Морено в марте занял пост главного тренера сборной Испании, сменив Луиса Энрике, Кепа безоговорочно играет в основе, тогда как Давид де Хеа сидит на скамейке запасных. При Энрике именно Хеа был первым номером.



«У меня нет основного вратаря. Возможно, это изменится. Все мои вратари – футболисты высочайшего уровня, и я хочу, чтобы мне было по-прежнему сложно принимать это решение. Не скажу, что предпочитаю кого-то из имеющихся вратарей», — приводит слова Морено Goal.



Сборная Испании выиграла все пять матчей и лидирует в группе F, опережая на пять очков идущую второй Швецию. Сегодня, 8 сентября, команда сыграет свой шестой матч отбора – против Фарерских островов. Встреча начнется в 21:45 мск.



Суарес и Месси могут восстановиться к матчу с «Валенсией»