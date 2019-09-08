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«Реал» планирует приобрести ван де Бека летом 2020 года

«Реал» планирует приобрести ван де Бека летом 2020 года
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» по-прежнему планирует приобрести полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека. «Сливочные» собираются вернуться к переговорам в следующее летнее трансферное окно, сообщает AS.

Ван де Бек мог перейти в «Реал» за € 50 млн минувшим летом, но приоритетом клуба из Мадрида был полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей трансфер так и не состоялся.

Донни является воспитанником «Аякса». За основную команду амстердамцев он дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах чемпионата Нидерландов.

«Реал», набрав 5 очков в 3 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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