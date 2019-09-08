«Реал» планирует приобрести ван де Бека летом 2020 года
Руководство мадридского «Реала» по-прежнему планирует приобрести полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека. «Сливочные» собираются вернуться к переговорам в следующее летнее трансферное окно, сообщает AS.
Ван де Бек мог перейти в «Реал» за € 50 млн минувшим летом, но приоритетом клуба из Мадрида был полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей трансфер так и не состоялся.
Донни является воспитанником «Аякса». За основную команду амстердамцев он дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах чемпионата Нидерландов.
«Реал», набрав 5 очков в 3 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры.
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Тот случай, когда всё понятно и без фамилии.
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