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Ф. Менди: знаю, что могу дать «Реалу» больше

Ф. Менди: знаю, что могу дать «Реалу» больше
Футбол / Англия 0

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди, восстановившийся после мышечной травмы передней части бедра правой ноги, отметил, что планирует улучшить свою игру.

«В своём дебютном матче я хорошо справился с работой в обороне, но были некоторые моменты, которые не устроили меня в нападении. Я знаю, что могу дать „Реалу“ больше и быть более точным, когда дело доходит до передач. мне необходимо прибавлять», — приводит слова Менди AS.

Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в июне за € 48 млн с 5 млн возможных бонусов. В составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На его счету 3 забитых мяча и 7 результативных передач.

«Реал» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

Менди выбыл на месяц, получив травму бедра на тренировке «Реала»
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