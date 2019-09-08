Спортдиректор «Фиорентины»: никогда не думал, что мы сможем заполучить Рибери

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сказал, что раньше не мог даже представить, что за его клуб будет выступать игрок уровня Франка Рибери. Французский полузащитник минувшим летом на правах свободного агента заключил с «лилиями» двухлетнее соглашение.

«Никогда не думал, что мы сможем привезти во Флоренцию игрока такого мирового уровня, как Рибери. Каждый раз, когда вижу, как он даёт советы молодым одноклубникам, чувствую гордость. Такие чемпионы, как Франк, поднимают уровень каждого футболиста в команде», — цитирует Праде Football Italia со ссылкой на Brivido Sportivo.

Последние 12 сезонов Рибери провёл в мюнхенской «Баварии», вместе с которой 9 раз стал чемпионом Германии, выиграл 6 Кубков страны и завоевал 1 титул Лиги чемпионов.