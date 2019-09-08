«Ювентус» планирует переманить де Хеа
«Ювентус» планирует переманить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Mirror.
По информации источника, туринский клуб намерен заполучить 28-летнего испанского вратаря бесплатно после истечения срока действия его контракта с «красными дьяволами». Напомним, соглашение де Хеа в «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2020 года. Английский клуб несколько раз пытался подписать новый контракт с голкипером, однако на данный момент де Хеа не принял ни одного из предложений клуба по новому соглашению. Ранее сообщалось, что в услугах испанского голкипера также заинтересован мадридский «Реал».
Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги.
Де Хеа пока не продлил контракт с «МЮ», его может переманить «Реал»
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