Тарасов: был уверен после 2-го раунда, что Хабиб рано или поздно задушит Порье

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с временным чемпионом американцем Дастином Порье.



«Настолько ждал бой, что думал, что он будет драться сразу после матча сборной России, поэтому аж перепутал числа. Вчера собрались семьей, даже сестра приехала, долго объясняли детям историю боёв. Сильно переживал, жена аж спрашивала, почему я так сильно переживаю. Хотелось, чтобы свой боец защитил титул.



Закончилось всё хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Бой он провёл отлично, в борьбе нет сильнее никого. Поздравляю его и горжусь», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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