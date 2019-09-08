Дешам: приятно видеть Комана на таком высоком уровне
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о выступлении полузащитника Кингсли Комана в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании (4:1). Напомним, Коман стал автором дубля в этой встрече.
«Прошло много времени с тех пор, как Коман присоединился к нам. Его выступление в этом матче было больше похоже на то, что он делал в течении сезона в „Баварии“. Он проявил большую решительность и целеустремлённость. Коман всегда обладал способностью дестабилизировать противника. Приятно видеть его на таком высоком уровне», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Франция, набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Албания (6) — на 4-м месте.
Дубль Комана помог Франции разгромить Албанию
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