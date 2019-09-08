Сборная России тренируется в преддверии матча с Казахстаном в полном составе

Сборная России проводит тренировку на стадионе в Калининграде в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Российская сборная проводит командное занятие в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
- 8 сентября 2019
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