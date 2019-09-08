Черчесов: у сборной Казахстана каждый матч бывают перестановки, мы их изучаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сильных сторонах национальной команды Казахстана в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
«В сборной есть посещения до 10 часов вечера, сегодня общения с семьями будет чуть меньше, так как завтра игра. Мы ничего не запрещаем. Мы с первого дня говорим, что нам надо делать и как. Сегодня у нас будет теория, расставим все точки. Нужно максимально сконцентрироваться.
Сборная Казахстана отличается тем, что это собранная команда, у них каждый матч бывают перестановки. Мы их знаем, изучаем, но играем против всей команды, а не отдельных игроков», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
- 8 сентября 2019
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