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Черчесов: у Ионова побаливает икроножная мышца, завтра решим, кто готов играть

Черчесов: у Ионова побаливает икроножная мышца, завтра решим, кто готов играть
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о физическом состоянии футболистов в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.

«Пять минут порадовались победе в матче с Шотландией и дальше готовимся. Нам нужно думать, как сделать свою работу так, чтобы набрать максимальное количество очков.

На тренировке посмотрели состояние игроков, плюс врачи сказали, у кого что побаливает, потягивает. Сегодня чуть меньше тренировался Ионов — у него побаливает икроножная. Завтра на утренней разминке еще раз оценим состояние игроков и решим, кто готов», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия — Казахстан состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде, начало — в 21:45 мск.

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