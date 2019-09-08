Гилерме: для меня победа в матче с Шотландией была очень важна

Голкипер национальной команды России Маринато Гилерме отметил важность победы в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.

Встреча состоялась 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу российских футболистов.

«Для меня победа над Шотландией была очень важна — подобные матчи придают уверенности», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020.

В 6-м туре квалификации команда Станислава Черчесова сыграет с Казахстаном. Встреча состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде на одноимённом стадионе, начало — в 21:45 мск.