«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт

«Барселона» не планирует расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.



Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до окончания сезона-2020/21. В контракте аргентинца прописан пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке 30 июня каждого года.



По информации источника, руководство каталонского клуба намерено сохранить Месси и готово предложить форварду пожизненный контракт. На данный момент активные переговоры по данному вопросу не ведутся, но президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и Хорхе Месси, отец Лионеля, находятся в постоянном контакте.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».

Бартомеу: не сомневаюсь, что Месси останется в «Барселоне» после сезона-2020/21