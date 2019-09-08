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«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт

«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт
Футбол / Испания 0

«Барселона» не планирует расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до окончания сезона-2020/21. В контракте аргентинца прописан пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке 30 июня каждого года.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено сохранить Месси и готово предложить форварду пожизненный контракт. На данный момент активные переговоры по данному вопросу не ведутся, но президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и Хорхе Месси, отец Лионеля, находятся в постоянном контакте.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».

Бартомеу: не сомневаюсь, что Месси останется в «Барселоне» после сезона-2020/21
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