Черчесов с манекенами, Черышев и Смолов на позитиве. Фото с тренировки сборной

8 сентября на одноименном стадионе в Калининграде сборная России провела тренировку в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Российская сборная проводит командное занятие в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 8 сентября 2019
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