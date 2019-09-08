Инсинье хочет продлить контракт с «Наполи»
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье намерен остаться в итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, агент Мино Райола, представляющий интересы форварда, уже вступил в переговоры по продлению контракта с руководством неаполитанской команды. Действующее соглашение Инсинье с «Наполи» рассчитало до лета 2022 года.
Напомним, ранее в услугах Инсинье был заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако неаполитанцы запросили за игрока € 100 млн.
Инсинье является воспитанником «Наполи». В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата (24 — в основном составе), стал автором 10 забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач.
«Наполи» запросил € 100 млн у «ПСЖ» за Инсинье
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