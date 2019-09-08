Т. Силва: слава богу, Неймар остался в «ПСЖ». Без него мы не сможем выиграть ЛЧ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тьяго Силва остался доволен тем, что его одноклубник и партнёр по национальной команде Неймар остался в стане действующих чемпионов французской Лиги 1.
«Слава богу, Неймар остался. Мы очень рады, потому что у нас очень большая цель. Все знают, что речь идёт о Лиге чемпионов. Понятно, что мы не сможем осуществить свою мечту без отличных футболистов.
Уход Неймара стал бы для «нас огромной потерей. После трёх месяцев без футбола он показал, насколько хорош и важен», — приводит слова Силвы Goal.
В минувшее трансферное окно Неймар хотел вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы не сумели договориться о сделке.
Президент Ла Лиги: Неймар закончит карьеру в «ПСЖ», если не снизит требования
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