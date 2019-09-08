Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала

Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.

«Сказал, что такое сравнение было бы в мою пользу, потому что переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счёт опыта», — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».

Крал — воспитанник пражской «Славии». 1 сентября 2019 года 21-летний чех перешёл в «Спартак» за € 12 млн. Контракт хавбека с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

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