Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала
Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
«Сказал, что такое сравнение было бы в мою пользу, потому что переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счёт опыта», — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».
Крал — воспитанник пражской «Славии». 1 сентября 2019 года 21-летний чех перешёл в «Спартак» за € 12 млн. Контракт хавбека с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
Это вам не Барриос. Есть подозрение, что «Спартак» купил не того опорника
Алекс Крал – великолепный футболист, но ему будет сложно закрыть дыры красно-белых в центральной зоне.
- 8 сентября 2019
-
16:02
-
15:53
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:09
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:36
-
14:31
-
14:28
-
14:26
-
14:15
-
14:03
-
13:39
-
13:08
-
13:05
-
12:34
-
12:27
-
12:15
-
12:03
-
11:45
-
11:23
-
11:18
-
10:57
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
10:18
-
10:02
-
09:54
-
09:39
-
09:38
Партнерский контент