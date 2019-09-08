«Чертаново» выиграло юношеский турнир в Италии

Команда «Чертаново» 2008 года рождения стала победителем международного турнира Italy International Cup, который с 5 по 8 сентября прошёл в Римини (Италия).

В соревновании приняли участие «Интер» (двумя составами — A и B), «Торино», «Дженоа», «Верона», «Пескара», «Лацио», «Парма», «Домжале» (Словения), «Краковия» (Польша) и «Чертаново».

Российские футболисты на групповом этапе разгромили «Дженоа» (5:1), «Интер B» (3:0) и «Донателло» (5:0). В четвертьфинале «Чертаново» обыграло «Парму» (2:0), а в полуфинале — «Верону» (1:0).

В финальном матче «Чертаново» встретилось с «Лацио». Основное время матча завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти лучше выступили российские юноши — 5:4.

Фото и видео можно посмотреть на странице футбольной школы «Чертаново» в «Вконтакте».