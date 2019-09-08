Агент: Макаровым уже интересуется один топ-клуб РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Урал» заинтересовался полузащитником «Нефтехимика» из Нижнекамска Денисом Макаровым.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 21-летний игрок забил 8 мячей. Хавбек делит 1-2-е место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим Иваном Сергеевым из московского «Торпедо».
«На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Кроме «Урала» у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но «Нефтехимик» не отпустил своего лидера», — рассказал агент игрока Павел Нестеров.
«Урал», набрав 10 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре команда из Екатеринбурга сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 14 сентября, начало — в 16:30 мск.
- 8 сентября 2019
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