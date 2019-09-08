Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Албанией. 32-летний футболист стал автором второго гола Франции.
«Очень приятно вернуться в сборную и сыграть таким образом. Есть много поводов для радости, особенно по итогам первого тайма. Во второй половине мы немного устали, но нам удавались хорошие комбинации, мы охотно шли в атаку.
Моя цель — догнать Мишеля Платини по голам за национальную команду. Думаю, это хороший ориентир, который не позволит мне расслабиться», — приводит слова Жиру Get French Football News.
Оливье, забив 36 мячей, занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, Платини (41) — второе. Лидирует Тьерри Анри (51).
- 8 сентября 2019
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